Snoop Dogg accusato di aver fumato erba nel tunnel di Swansea City dal manager dell’opposizione

Snoop Dogg ha lanciato l'episodio successivo nel piano di Swansea City per tornare ai vertici quando è diventato comproprietario del club del campionato la scorsa estate. Il rapper americano si è unito alla leggenda croata Luka Modric e all'imprenditrice Martha Stewart in un tabellone di Swansea costellato di stelle che rivaleggia con la squadra gallese Wrexham – di proprietà di Ryan Reynolds e Rob McElhenney – per gli investitori di prim'ordine. Snoop, vero nome Calvin Cordozar Broadus Jr, ha visitato lo Swansea.com Stadium per la prima volta martedì sera mentre assisteva allo scontro del campionato Swans con il Preston North End. Snoop Dogg ha ricevuto il giro d'onore nel Galles del Sud. Lo stadio Swansea.com ha accolto per la prima volta Snoop Dogg. I proprietari di Swansea hanno spiegato l'afflusso di investitori famosi dicendo che fa parte della loro visione aumentare il profilo del club in modo che possa generare più entrate, consentendo loro di investire di più nella squadra rispettando le regole di profitto e sostenibilità.

