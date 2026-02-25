SmsBiblio Numeri da record

Tutti i numeri sono in crescita. Aumento del 7% degli iscritti alla biblioteca rispetto all’anno precedente, per un totale di 20.421 utenti. Continuano a crescere i servizi offerti dalla SMSBiblio di Pisa e gli utenti che ne usufruiscono. "I numeri degli accessi ai servizi bibliotecari del 2025 – spiega l’assessore alla cultura Filippo Bedini - sono dati che ci riempiono davvero di grande soddisfazione e che confermano la Biblioteca SMS sempre più come un presidio culturale fondamentale per la nostra città. Motore trainante di questi risultati è l’impegno costante portato avanti dall’Amministrazione comunale, grazie al prezioso supporto del personale della biblioteca, per migliorare e ampliare sempre di più i servizi offerti. 🔗 Leggi su Lanazione.it Allegri Milan, che numeri in trasferta! Una marcia da record per i rossoneri, i numeriIl Milan di Allegri continua a stupire anche in trasferta. Numeri da record per Popsophia: spettatori da tutta Italia e turismo in aumentoPopsophia ha attirato un numero record di visitatori, con più del 45% proveniente da fuori regione.