Smog scatta l’allerta arancione | restrizioni su traffico e riscaldamenti

A causa del superamento prolungato dei limiti giornalieri di Pm10, fissati dalla legge a 50 microgrammi per metro cubo di aria, il Comune di Verona ha disposto l'attivazione del livello di allerta 1, identificato dal colore arancione, a partire da giovedì 26 febbraio. Questo provvedimento introduce una serie di misure temporanee a carattere emergenziale che si aggiungono alle limitazioni stagionali già in vigore dal primo ottobre, coinvolgendo la circolazione dei veicoli, la gestione degli impianti termici e diverse attività agricole e all'aperto. Per quanto riguarda la mobilità urbana, il piano prevede un divieto di circolazione esteso a tutti i giorni della settimana, inclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 18.30. Il blocco interessa gli autoveicoli a benzina fino alla categoria Euro 2, i mezzi a gasolio fino a Euro 5 e i veicoli da lavoro per il trasporto merci fino a Euro 4.

