Smog in città scatta il semaforo arancione | giovedì a Novara stop ai diesel Euro 5

Nella giornata del 26 febbraio non potranno circolare alcune categorie di veicoli nelle strade cittadine. Le informazioni utili Nuovo blocco del traffico in arrivo in città per i veicoli diesel Euro 5. Nella giornata di domani, giovedì 26 febbraio, scatterà infatti il "semaforo arancione" che, secondo quanto previsto dal protocollo antismog adottato dalla Regione Piemonte, si attiva quando sono previsti tre giorni consecutivi di valori di Pm10 superiori al limite di 50 µgm³. Con livello del semaforo 1 (quindi arancione), oltre a quelle strutturali, sono previste ulteriori specifiche limitazioni per il traffico, previste dall'ordinanza antismog del Comune di Novara. Le misure anti smog riguardano solo la città di Novara. Ai veicoli soggetti a limitazioni sarà possibile percorrere le strade esterne alla città, come la tangenziale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche:

Smog in città, a Novara scatta (di nuovo) il "semaforo arancione": stop ai diesel Euro 5

Smog a Torino: scatta di nuovo il semaforo arancione fino al 14 gennaio

Temi più discussi: Smog, il 22 febbraio scatta la domenica ecologica; Smog in Emilia Romagna, stop diesel Euro5 in 4 province; Semaforo antismog: a Torino scatta il livello 1 (arancio) per due giorni; Smog, da domani scatta di nuovo il semaforo arancione: stop ai diesel Euro 5.

Smog in calo in città, ma non basta: la strada verso l’aria pulita è ancora lungaIl report Mal'Aria 2026 di Legambiente regala dati incoraggianti con meno città fuorilegge, ma il traguardo del 2030 resta lontano ... msn.com

Verona maglia nera dello smog in Veneto, Borgo Milano la più inquinataVerona, secondo il Report Legambiente, indossa la maglia nera per lo smog e per la peggiore qualità dell'aria in Veneto: Borgo Milano è la zona più ... giornaleadige.it

Smog, ancora misure d’emergenza in città - facebook.com facebook

#News | #Mobilità | Allerta #Smog #EmiliaRomagna, attive le misure emergenziali il #24febbraio e il #25febbraio nelle città di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena Qui tutti i dettagli buff.ly/hhNyUrv @Emergenza24 | #Luceverde x.com