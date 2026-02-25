Smeriglio | disponibili a intitolare spazi a donne vittime di femminicidio

L’assessore alla Cultura di Roma Capitale, Massimiliano Smeriglio, ha rilasciato una dichiarazione in merito alle recenti polemiche sollevate da alcune consigliere e assessore del Municipio Roma VI riguardo al parere espresso dalla Commissione toponomastica su una loro proposta. “Pronti a combattere il patriarcato in ogni municipio di Roma”, ha affermato Smeriglio, sottolineando che non c’è stata alcuna volontà politica negativa riguardo all’intitolazione del Parco di via del Fosso Scilicino. La posizione della Commissione toponomastica. Secondo quanto riportato, la commissione toponomastica ha effettuato una valutazione tecnica di coerenza, ritenendo incongruente la proposta avanzata. Questa proposta mirava a intitolare lo spazio verde identificato con il nome “Parco del Villaggio” e a fornire una didascalia che recitava “In Memoria delle donne vittime di violenza”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Leggi anche:

Bari in emergenza parcheggi: il nuovo servizio di trasporto ridurrà gli spazi disponibili del 1%

Un parco per ricordare Sara e Brunetta, vittime di femminicidio

Milano, in centinaia alla camminata per Luciana e le vittime di femminicidio - Ore 14 Sera 23/10/25