Smart working Messina è ultima nella classifica delle grandi città | dati inferiori alla media nazionale

La città dello Stretto, con una percentuale di 9.4%, registra il dato più basso dei 27 comuni con più di 150mila residenti. Meno di un lavoratore su dieci, di conseguenza, è impegnato da remoto Anche l'analisi sullo smart working mette in luce le evidenti differenze tra Nord e Sud Italia, con Messina chiamata direttamente in causa. A rilevarlo è il censimento permanente Istat del 2023, che vede la città dello Stretto all'ultimo posto nella classifica riferita ai comuni italiani con più di 150mila residenti. Messina infatti occupa la ventisettesima e ultima posizione, con un dato pari al 9.4%. In testa alla classifica spicca Milano (38.3%), seguita da Roma (29,4%), Bologna (27,7%) e Torino (24,6%). L'adozione dello smart working in Italia - riporta - LaPresse - evidenzia marcate differenze tra le diverse aree del Paese. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche:

Nel 2025 il working royal più attivo non è stata la "solita" principessa Anna. E nella classifica della prima linea dei Windsor, Kate è ultima...

Lo smart working è strutturale per oltre un terzo delle aziende italiane

Temi più discussi: Addio smart working? Perché molte aziende stanno richiamando tutti in ufficio; Piccoli Comuni, il boom del part time: in Sicilia lavora a orario ridotto il 71,6% del personale; Smart working in Atac, per i responsabili il lavoro agile rallenta la produttività; Smart working, con pandemia Covid forte slancio ma Italia ancora lontana da Ue.

Liguria, in quasi 90mila in smart working: quarta regione d'Italia per lavoro da casaLa Liguria è la quarta regione italiana con più frequente uso dello smart working: sono 88.925 gli occupati dipendenti e autonomi che hanno lavorato a distanza almeno un giorno al mese nel 2023 pari a ... primocanale.it

Si rompe la caviglia a casa in smart working: Tribunale riconosce infortunio sul lavoro a PadovaIl giudice di Padova ha stabilito che farsi male a casa durante lo smart working è infortunio sul lavoro e ha disposto il rimborso delle spese mediche ... fanpage.it

Cade durante lo smart working: il giudice riconosce l’infortunio sul lavoro – La sentenza Padova, la donna era inciampata a casa durante una riunione da remoto - facebook.com facebook

Liguria quarta regione con più lavoratori in smart working x.com