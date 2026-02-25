Smart working ecco chi lo sceglie sotto le due torri

La flessibilità trainata da competenze e alta formazione. Bologna superaa la media nazionale (29%) Non più una necessità legata all'emergenza, ma una scelta strutturale che ridisegna la geografia del lavoro. Secondo gli ultimi dati Istat sul Censimento 2023, anche Bologna si avvia con buona velocità verso smart working, specialmente tra i profili più qualificati. Anche mella città delle Due Torri, si segue quella del titolo di studio. Se a livello nazionale il 29% dei laureati lavora da remoto, acBologna 41 occupati su 100 con alto grado di istruzione scelgono la flessibilità, come Torino, tallonando Roma (45), ma indietro rispetto a Milano (56). Pur beneficiando di un tessuto produttivo basato su servizi avanzati e un’alta alfabetizzazione, si evidenzia una stabilità generazionale: a differenza di Milano, dove lo smart working esplode tra i 30 e i 49 anni (44%) per poi calare tra i giovani, a Bari, Catania e in parte Bologna, l’incidenza resta più equilibrata tra le diverse fasce d’età. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Legge 104, le novità del 2026: chi può chiedere i congedi da gennaio e come funziona lo smart working prioritarioA partire dal 1° gennaio 2026, entreranno in vigore nuove disposizioni riguardanti la legge 104, con modifiche su congedi e smart working prioritario.

PA: Smart Working, il Governo frena. Produttività sotto esameIl governo ha deciso di rallentare l’adozione dello smart working nella pubblica amministrazione, dopo aver riscontrato un calo di produttività tra i dipendenti.

Smart working, dipendente si fa male a casa. Riconosciuto l’infortunio sul lavoroLa sentenza del Tribunale di Padova è destinata a imprimere una svolta nell’ambito dei diritti di chi lavora da remoto ... repubblica.it

Smart working, l’addio annunciato da Stellantis ma non solo: ecco cosa accade al lavoro agilelo smart working sembra ormai diventare un ricordo, molte sono le aziende tra cui Stellantis che affermano la necessità del ritorno in presenza. trend-online.com

