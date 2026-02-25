Roma, 25 feb. (Adnkronos) - La crisi mondiale legata al Covid-19 del 2020 ha favorito una rapida trasformazione del modo di lavorare, accelerando la diffusione del telelavoro e, in particolare, dello smart working. Il lavoro a distanza è così diventato una componente strutturale della società, ridefinendo le relazioni tra lavoro e vita privata, tra spazi fisici e digitali, tra periodi di attività e di riposo, riducendo parallelamente i tempi e i costi degli spostamenti. Secondo il Censimento permanente del 2023, poco meno di 3,4 milioni di occupati (il 13,8% del totale) hanno sperimentato una qualche forma di lavoro da remoto nelle quattro settimane precedenti la data della rilevazione (1 ottobre 2023). E' quanto indica l'Istat nelle sue statistiche sullo smart working. Più nel dettaglio, circa 1.436mila (5,9%) hanno svolto la propria attività da casa almeno la metà dei giorni lavorativi, mentre i restanti 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Smart working addio? Il “Back to office” accelera anche in Italia, da Stellantis a Palazzo ChigiIl governo italiano spinge per riprendere le attività in ufficio, causando un ritorno alle giornate di lavoro in presenza.

Olimpiadi Milano-Cortina, ma con limitazioni nostalgiche: zone rosse, DAD e smart workingA una settimana dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, la regione decide di mantenere alcune restrizioni già viste durante il Covid-19.

Temi più discussi: Addio smart working? Perché molte aziende stanno richiamando tutti in ufficio; Meno smart working, svolta dei ministeri. Ma monta la protesta; Smart working in Atac, per i responsabili il lavoro agile rallenta la produttività; Ricette digitali e smart working: così la Regione Puglia tutela l'ambiente. Salvati 1800 alberi.

Smart working, con pandemia Covid forte slancio ma Italia ancora lontana da Ue(Adnkronos) - La crisi mondiale legata al Covid-19 del 2020 ha favorito una rapida trasformazione del modo di lavorare, accelerando la diffusione del telelavoro e, in particolare, dello smart working. cn24tv.it

Istat, circa 3,4 milioni con almeno un giorno di smart working, sono il 13,8%Lo smart working dopo la pandemia è diventato una componente strutturale della società, ridefinendo le relazioni tra lavoro e vita privata, tra spazi fisici e digitali, tra periodi di attività e di ri ... ansa.it

Smart working, dipendente si fa male a casa. Riconosciuto l’infortunio sul lavoro x.com

Infortunio durante lo smart working: per la prima volta riconosciuto come incidente sul lavoro. Una dipendente dell’Università di Padova ottiene il risarcimento, segnando un precedente importante per tutti i lavoratori agili. #ANSA - facebook.com facebook