La pandemia di Covid 19 ha dato un forte slancio al lavoro in smart working. Quando i parametri sono tornati alla normalità la maggior parte delle aziende, per il lavoro di ufficio, ha permesso di continuare, anche se in minima parte, con le stesse modalità. In particolare si è sviluppata una modalità di lavoro ibrida, dove si alternano giorni in presenza in azienda e giorni dove il dipendente può lavorare da casa, nella maggior parte con strumenti forniti dalla stessa impresa. Nella metà delle province del Centro Italia, almeno un occupato su 10, nelle quattro settimane precedenti la data di riferimento della rilevazione censuaria, ha lavorato anche solo un giorno da remoto, con la città metropolitana di Roma che raggiunge il 25% seguita, con un notevole distacco, dalla provincia di Latina ferma al 12,4%. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Benessere in ufficio e smart working: come la salute dei lavoratori sta diventando una priorità nel 2026Il mercato del lavoro contemporaneo sta attraversando una trasformazione profonda, dove la flessibilità organizzativa non è più l’unico parametro di...

Temi più discussi: Smart working, a Latina lo pratica solo il 12% dei lavoratori; Sicurezza a Latina: dalla Regione 500mila euro per nuove telecamere; Le notizie più importanti di oggi 25 febbraio 2026 a Latina e in provincia.

Smart working, a Latina lo pratica solo il 12% dei lavoratoriLa pandemia di Covid 19 ha dato un forte slancio al lavoro in smart working. Quando i parametri sono tornati alla normalità la maggior parte delle aziende, per il lavoro di ufficio, ha permesso di con ... latinatoday.it

Smart working: da necessità a nuovo stile di vitaLa crisi mondiale legata al Covid-19 del 2020 ha favorito una rapida trasformazione del modo di lavorare, accelerando la diffusione del telelavoro e, in particolare, dello smart working. Il lavoro a d ... giornaledellepmi.it

La sentenza a Padova: "La donna deve essere risarcita" Leggi l'articolo #SmartWorking - facebook.com facebook

Padova, si fa male in smart working: è infortunio sul lavoro. Lo ha stabilito una sentenza del tribunale. È la prima volta in Italia. x.com