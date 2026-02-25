Slittino i convocati dell’Italia per St Moritz | i campioni olimpici tornano in pista

Sull’onda dell’entusiasmo per gli straordinari risultati ottenuti sulla pista di casa di Cortina Sliding Centre, gli azzurri dello slittino sono pronti a tornare in gara per la penultima tappa di Coppa del Mondo, in programma nel prossimo fine settimana (28 febbraio-1° marzo) a St. Moritz (Svizzera). Il programma si aprirà come da tradizione con le prove di Nations Cup, preludio a due giorni di gare che vedranno impegnata una spedizione italiana composta da quindici atleti. Si ripartirà, come detto, dagli strepitosi riscontri nei Giochi, valsi 4 medaglie: gli ori nel doppio maschile (Emanuel Rieder–Simon Kainzwaldner) e nel doppio femminile (Andrea Vötter–Marion Oberhofer) e i bronzi nel singolo maschile (Dominik Fischnaller) e nel team-mixed. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha ufficializzato le convocazioni puntando su un gruppo che unisce esperienza e nuove energie. In campo maschile vestiranno l’azzurro D ominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler e Lukas Peccei nel singolo, oltre ai doppi formati da Emanuel Rieder–Simon Kainzwaldner e Ivan Nagler–Fabian Malleier. 🔗 Leggi su Oasport.it

