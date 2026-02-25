Slittino gli azzurri ripartono da St Moritz | 15 convocati per la penultima tappa di Coppa del Mondo

Dopo i due ori e i due bronzi conquistati al Cortina Sliding Centre, la squadra italiana torna in pista in Svizzera per il penultimo appuntamento stagionale. Archiviato il trionfo olimpico sulla pista Eugenio Monti di Cortina, con un bottino di due medaglie d’oro e due di bronzo, l’Italia dello slittino è pronta a tornare in gara. La penultima tappa di Coppa del Mondo è in programma a St. Moritz, dove gli azzurri cercheranno di confermare il momento positivo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Il fine settimana si aprirà venerdì mattina con la tradizionale NationsCup, primo banco di prova sul tracciato svizzero prima delle gare ufficiali. 🔗 Leggi su Sportface.it

