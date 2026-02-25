Sit-in in centro il sindaco conferma la vicinanza di Modena alla resistenza ucraina

Un sit-in in centro ha attirato l’attenzione ieri sera, motivato dalla volontà di mostrare solidarietà all’Ucraina. La scelta di illuminare Piazza Mazzini con luci gialle e blu nasce dall’esigenza di ricordare i quattro anni dall’inizio dell’invasione russa. Il sindaco ha confermato che questa iniziativa intende sostenere il popolo ucraino e sensibilizzare i cittadini sulla questione. Decine di persone si sono radunate per partecipare all’evento, che si è concluso senza incidenti.

Piazza Mazzini si illumina di giallo e blu a quattro anni dall'invasione russa, con il sindaco Mezzetti che dal sit-in lancia un attacco alle "ambiguità" dell'Europa e del Governo italiano Un fascio di luce gialla e blu ha avvolto ieri sera Piazza Mazzini. A quattro anni esatti dal tragico inizio dell'invasione russa, l'Amministrazione ha voluto far sentire la propria vicinanza al popolo ucraino, aderendo a un'iniziativa che ha visto numerosi centri italiani illuminare i propri monumenti in contemporanea. Alla manifestazione ha preso parte in prima linea il sindaco Massimo Mezzetti, unendosi al momento di raccoglimento volto a onorare tutte le vittime di questi lunghi e dolorosi quarantotto mesi di conflitto armato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Il sindaco: «Massima vicinanza alla famiglia Marchi e fiducia nella giustizia»Il sindaco Riccardo Mortandello ha espresso solidarietà alla famiglia Marchi dopo l’incidente avvenuto nella notte nel centro di Abano Terme. Visita istituzionale del vicepremier Tajani a Forlì, la deputata Tassinari: "Una presenza che conferma la vicinanza alla Romagna"Il vicepremier Antonio Tajani visita Forlì sabato, portando un segnale concreto di attenzione alla zona, dopo aver incontrato alcuni imprenditori locali per ascoltare le loro esigenze. Argomenti discussi: Sit-in in centro, il sindaco conferma la vicinanza di Modena alla resistenza ucraina; consenso_scelta_libertà; Ddl stupri, sit-in di Me.dea ad Alessandria anche per Zoe: Nessuna deve avere paura di dire no; Striscione davanti alla sede Fd’I. Polemiche sul sit-in dei Carc: Gesto d’odio e intimidatorio. Degrado e insicurezza, l'Esquilino scende in piazza: Non arretriamo, vogliamo un rione vivibileBen due aggressioni tra via Giolitti e via Manin, a distanza di un'ora, una settimana fa: un funzionario ministeriale di 57 anni ridotto in fin di vita e un rider rincorso e pestato, presumibilmente ... romatoday.it Messina. Crisi Scarpe & Scarpe: sit-in dei lavoratori al Centro Today Protesta a Pistunina contro la chiusura e il licenziamento di 11 dipendenti... - facebook.com facebook