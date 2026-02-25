simone sozza designato per la sfida tra roma e juventus

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 27ª giornata di Serie A. Il big match tra Roma e Juventus, in programma domenica sera allo Stadio Olimpico, sarà diretto da Simone Sozza, arbitro della sezione di Seregno. Il fischietto lombardo ha già incrociato la sfida in due occasioni, una delle quali nel match d’andata, vinto dalla Juventus 2-1 all’ Allianz Stadium grazie alle reti di Conceição e Openda. Sozza sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Lo Cicero, con Sacchi nel ruolo di quarto uomo; al VAR opereranno Di Bello e Di Paolo. I precedenti di Sozza con le due squadre. Per Simone Sozza si tratterà della terza direzione arbitrale in una sfida tra Roma e Juventus. Oltre al match di andata già ricordato, il direttore di gara ha arbitrato il confronto anche nella stagione 202324, disputato sempre in casa dei bianconeri. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

