simone deromedis torna da campione olimpico e controlla in qualifica tomasoni promosso col brivido ok galli

Simone Deromedis ha fatto il proprio ritorno in gara da Campione Olimpico di skicross, scendendo in pista sulla neve di Kopaonik (Serbia), che ospitano una tappa della Coppa del Mondo. Il fuoriclasse trentino si è cimentato nelle qualificazioni di gara-1 in una località che ospita per la prima volta il massimo circuito internazionale itinerante di questa disciplina dello sci freestyle, siglando il quinto tempo nel turno che ha definito il tabellone dell’evento in programma venerdì 27 febbraio. L’azzurro ha accusato un ritardo di 50 centesimi dal canadese Reece Howden, leader della classifica generale e grande rivale del nostro portacolori nella lotta per la conquista della Sfera di Cristallo. Alle spalle del nordamericano si sono piazzati lo svedese David Mobaerg (secondo a un centesimo), l’altro canadese Kevin Drury (terzo a 0.36) e lo svizzero Gil Martin (quarto a 0.45). Hanno fatto più fatica il tedesco Florian Wilmsmann (11mo a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

