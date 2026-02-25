Silvano Labriola chef executive alle Olimpiadi Milano Cortina 2026

Silvano Labriola, chef e titolare del ristorante Vincanto di Salsomaggiore Terme ha partecipato come chef executive alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha lavorato a Livigno per la gestione del reparto Lsp. Silvano Labriola da anni si occupa di eventi e servizi di ristorazione, è docente delle scuole alberghiere e si occupa sia di stage per ragazzi sia stagioni estive che invernali, collabora con la scuola alberghiera di Salsomaggiore Terme e tiene corsi di cucina professionale. Labriola è inoltre delegato della Federazione italiana cuochi Modena. È titolare, insieme alla moglie, del ristorante Vincanto di Salsomaggiore Terme. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Crisi della Realco, i lavoratori dello stabilimento di Parma in stato di agitazione: "Ritirare la procedura di licenziamento collettivo" Vignali diffida l’Ausl: “Riaprire le liste d’attesa, situazione illegale". 🔗 Leggi su Parmatoday.it

