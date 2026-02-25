siena mister voria vuole la cinquina somma out per squalifica rientra vari

Voria punta alla quinta vittoria consecutiva perché la squalifica di Somma e il rientro di Vari cambiano le scelte in campo. La squadra di Siena si prepara con entusiasmo, consapevole che ogni punto conta per migliorare la posizione in classifica. I giocatori lavorano con determinazione, concentrati sulle strategie per ottenere il risultato desiderato. La sfida si avvicina e l’allenamento di ieri ha rafforzato la fiducia del gruppo.

Con il morale alle stelle e una classifica che finalmente ha il sorriso stampato in faccia, la Robur ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti. Nel mirino la gara casalinga con il Ghiviborgo, la seconda consecutiva al vecchio Rastrello. Dopo i successi con Terranuova Traiana, Follonica Gavorrano, Cannara e Sansepolcro, la squadra di Voria vuole fare cinquina, per mantenere il quarto posto, rosicchiare, chissà, qualche punticino a chi è davanti, e potersi godere la pausa per il torneo di Viareggio con serenità. Dopo lo stop, poi, la strada si farà tutta in salita, con il calendario che metterà i bianconeri di fronte alle squadre più quotate del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

