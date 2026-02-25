Sicurezza sul lavoro controlli a raffica | quattro cantieri non a norma

Si sono conclusi con la denuncia di tre imprenditori i controlli condotti dai carabinieri di Merano in quattro cantieri attivi nel territorio comunale di Scena, in Alto Adige. Scopo delle operazioni, eseguite con il personale dell’Ispettorato del lavoro della Provincia di Bolzano, era quello di verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Nei restanti due cantieri, infine, è emerso che nei piani ad alta quota mancavano le opere idonee provvisionali, o analoghe protezioni, per evitare la caduta dall’alto. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. “Arrogante”? No, storico: l’arrivo di Sighel che resterà nella leggenda 🔗 Leggi su Trentotoday.it

