Sicurezza stradale oltre 300mila euro per interventi di rifacimento e miglioramento della segnaletica

Un impegno continuo che interessa tutto il territorio cittadino. La prossima estate, e in autunno, prenderanno avvio alcuni lavori di rifacimento e miglioramento della segnaletica stradale corrispondenti a un investimento dell’Amministrazione comunale di oltre 300 mila euro. A questo proposito, la Giunta ha approvato due progetti di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo di 304.000 euro, suddivisi in due stralci funzionali relativi alla zona di pianura (150.000 euro) e alla zona collinare (154.000 euro). Gli interventi riguardano la manutenzione ordinaria e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, oltre alla fornitura e posa in opera della numerazione civica. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sicurezza stradale: dalla Regione arrivano oltre 300mila euro per la viabilità di Calci, Vicopisano e CascinaE' di pochi giorni fa la buona notizia dei due finanziamenti che il Consigliere regionale Ghimenti ha proposto in Finanziaria regionale e che sono...

