Siam’s Pallavolo Primo Salto al top Argento e accesso alla fase regionale

Siam’s Pallavolo Primo Salto ottiene un secondo posto alle Final Four Under 16, a causa di una prestazione convincente e di una finale combattuta. La squadra dimostra un progresso evidente, conquistando un argento che permette di accedere alla fase regionale. La gara si è svolta in un palazzetto pieno di tifosi e ha visto i giovani atleti impegnati con entusiasmo. La medaglia conferma la crescita del team e apre nuove sfide.

Un secondo posto che pesa, racconta un percorso di crescita e spalanca le porte alla fase regionale. La Siam's Pallavolo Primo Salto chiude le Final Four Under 16 del Comitato Territoriale Etruria con una medaglia d'argento, al termine di una giornata intensa e carica di emozioni. La formazione di coach Claudio Doretti conquista la finale grazie a una rimonta memorabile nella semifinale del mattino contro Volley Casentino. Sotto di due set contro un avversario perfetto, le senesi hanno saputo cambiare ritmo e atteggiamento, ribaltando l'inerzia del match fino al 3-2 conclusivo. Una prova di maturità e carattere che conferma la solidità mentale di un gruppo abituato a non arrendersi.