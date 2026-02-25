Si infiamma lo scontro Storace-Padellaro | Autogol continui Mai parlare Il duello

“Gratteri? In Calabria moltissimi colleghi non condividono toni e parole utilizzate” Il referendum come sfondo politico, il caso Rogoredo come detonatore dello scontro e sullo sfondo polemiche istituzionali e mediatiche. È stato serrato il confronto a “diMartedì” tra il giornalista Antonio Padellaro e l’ex governatore del Lazio Francesco Storace, in un dibattito che ha messo a nudo due visioni opposte su giustizia, sicurezza e comunicazione politica. Il nodo cruciale del confronto ha riguardato la consultazione referendaria sulla giustizia. Padellaro ha criticato la narrazione del centrodestra, sostenendo che il tema venga spesso piegato alla propaganda. “C’è un modo sbagliato di fare politica: le dichiarazioni arrivano prima della conoscenza dei fatti”. Secondo il giornalista, il rischio è trasformare singoli episodi in strumenti di campagna: “Erano talmente proiettati verso la campagna referendaria da pensare che questo caso potesse aiutare il sì, attaccando ancora una volta magistrati e Pm”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

