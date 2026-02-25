Si finge dipendente di banca e truffa 60enne | denunciata

La truffatrice ha prospettato al 60enne la possibilità di ottenere il finanziamento, senza necessità di busta paga o garanzie, ma ha richiesto un pagamento anticipato di 250 euro per avviare la pratica Un 60enne residente a Salza Irpina, in provincia di Avellino, ha sporto denuncia dopo essere stato truffato tramite il social network Messenger. La vittima, alla ricerca di un finanziamento di 10.000 euro, è stata contattata da una donna di 55 anni, residente a Bologna, che si è finta dipendente di una banca. La truffatrice ha prospettato al 60enne la possibilità di ottenere il finanziamento, senza necessità di busta paga o garanzie, ma ha richiesto un pagamento anticipato di 250 euro per avviare la pratica. Il contatto avvenuto sulla piattaforma di messaggistica è stato il primo passo di una truffa che ha portato la vittima a ricaricare una carta Postepay per la cifra richiesta, come indicato dalla presunta dipendente bancaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

"C'è un indagine sulla sua banca", si finge carabiniere e truffa un 68enne: bonifici per 65 mila euroUn uomo ha truffato un anziano di 68 anni fingendosi un carabiniere e inducendolo a effettuare bonifici per un totale di 65 mila euro.

Si finge dipendente comunale al mercato, smascherato parcheggiatore abusivoUn individuo che si qualificava come dipendente comunale per il mercato di Sciacca è stato scoperto e sanzionato dalla polizia locale.

