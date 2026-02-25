Si diverte prendendo a sassate i treni e le auto parcheggiate

Una decina di veicoli danneggiati, l'aggressione ai poliziotti e una sfilza di precedenti: arrestato un 45enne nigeriano Prima le pietre scagliate contro i treni in corsa e le auto parcheggiate (una decina quelle danneggiate) poi i tentativi di colpire gli agenti intervenuti. Infine, una nuova escalation di violenza anche durante il trasporto e negli uffici della Questura. Protagonista un 45enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e con una lunga collezione di precedenti penali e di polizia. L’uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante, al termine di un intervento ad alta tensione lungo la linea ferroviaria cittadina. Tutto è iniziato con alcune segnalazioni al 112 da parte di cittadini preoccupati: lungo i binari della ferrovia, in via Colombaie, un uomo stava raccogliendo grosse pietre per poi lanciarle contro i treni in transito e le auto in sosta. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Si schianta contro le auto parcheggiate, soccorsi in azione

Monza, si schianta contro le auto parcheggiate e si ribalta: 25enne rimane incastrato nell’abitacoloNella notte di oggi, in via Pisacane a Monza, un incidente ha coinvolto un giovane di 25 anni, rimasto incastrato nell'auto ribaltata.

Argomenti discussi: La rigenerazione al Bellini, Mascia diverte e si diverte; Carnevale Viterbese: una città che balla e si diverte; Greve in Chianti. Circo contemporaneo per tutte le età. Il fascino del teatro che diverte prende vita sul palcoscenico del Boito; Il boom delle racchette. Numeri da record:+70%.

Si diverte prendendo a sassate i treni e le auto parcheggiateUna decina di veicoli danneggiati, l'aggressione ai poliziotti e una sfilza di precedenti: arrestato un 45enne nigeriano ... bresciatoday.it

Quarta parte di studio. Ci sto prendendo la mano XD Ogni bozza mi diverte sempre di più. #DonkeyKongBananza x.com

«Sì, hai dei suggerimenti o delle candidate per me » Can Yaman, durante la conferenza stampa, risponde così alla domanda sulla sua vita sentimentale. Niente timori di fronte a una sala piena di giornalisti: scherza e si diverte. A sorpresa, conquista tutti con - facebook.com facebook