Sgagliozze abusive nel borgo antico sequestrati fornelli e bombola del gas

Intervento congiunto di guardia di finanza e polizia locale nel centro di Bari: contestato il commercio abusivo e violazioni igienico-sanitarie Una vera e propria postazione per la preparazione di sgagliozze, allestita senza alcuna autorizzazione amministrativa e sanitaria, è stata scoperta e sequestrata nei giorni scorsi nel borgo antico di Bari. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano, insieme al personale della polizia locale, nell'ambito di controlli mirati nel centro cittadino. Nel corso dell'intervento gli operanti hanno sottoposto a sequestro le attrezzature utilizzate per l'attività illecita, tra cui una bombola di gas piena collegata a un fornello a unica fiamma tramite tubo di gomma.

