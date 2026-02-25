Le denunce di sfruttamento e delle condizioni al limite della sopravvivenza dei lavoratori impegnati nei cantieri e nelle sedi delle Olimpiadi invernali? Vedremo gli esiti delle ispezioni, perché ora è troppo presto per poter avere certezze. È la sintesi della risposta data ieri dalla ministra del Lavoro, Elvira Calderone, durante il question time alla Camera, a un’interrogazione sulle verifiche effettuate dall’Ispettorato del lavoro sulle condizioni contrattuali, retributive e di sicurezza dei lavoratori impiegati nei Giochi. Per la ministra, sin dall’avvio del percorso organizzativo dei Giochi “il governo ha considerato la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei volontari coinvolti come una priorità assoluta non negoziabile “. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sfruttamento ai Giochi? Per il ministro Calderone è troppo presto per dirlo. Intanto ribadisce il no del governo al salario minimo

Leggi anche: Allarme contratti pirata: ai lavoratori e allo Stato costano 1,5 miliardi, ma il governo boicotta il salario minimo

Puglia, la Consulta boccia il ricorso del Governo: via libera al salario minimo di nove euro negli appalti pubbliciLa Corte costituzionale conferma la legittimità della legge pugliese che introduce una retribuzione minima di 9 euro negli appalti pubblici...

