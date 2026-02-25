Sfrattato operaio si suicida in casa nel Mantovano | a trovarlo l’uffciale giudiziario

ABBONATI A DAYITALIANEWS Era il terzo tentativo di sfratto, a trovarlo l’ufficiale giudiziario Si è impiccato prima di ricevere l’ordinanza di sfratto dall’ufficiale giudiziario: è successo questa mattina, 25 febbraio, a Casalmoro, nel Mantovano. A trovare l’uomo, un 56enne originario di Leno (Brescia), è stato lo stesso ufficiale giudiziario che, trovando la porta di casa aperta, è entrato. Subito ha avvertito i carabinieri e i soccorsi. La persona deceduta era un operaio, separato e padre di due figlie che viveva da solo nell’appartamento di Casalmoro. Da tempo era in corso la procedura di sfratto per morosità; due tentativi andati a vuoto erano stati effettuati il 29 ottobre dello scorso anno e lo scorso 29 gennaio. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche:

Sfratto a Sarzana: uomo si suicida all’arrivo dell’ufficiale giudiziario

64enne si suicida a Sarzana dopo lo sfratto, si è ferito con un coltello all'arrivo dell'ufficiale giudiziario