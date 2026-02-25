Sesto San Giovanni bruciò la compagna con l' alcol | 9 anni e 4 mesi in carcere

Sesto San Giovanni (Milano), 25 Febbraio 2026 - Aveva cosparso di alcol la compagna seduta al tavolo e poi aveva appiccato il fuoco. Per questa vicenda, accaduta nella notte tra il 27 e il 28 aprile in un’abitazione in via Damiano Chiesa a Sesto San Giovanni, un marocchino di 37 anni è stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio nel processo con il rito abbreviato davanti alla gup del Tribunale di Monza Angela Colella. Il pm aveva chiesto la pena di 14 anni. Adesso moriamo insieme La vittima. La vittima, una tunisina coetanea, si è costituita parte civile al processo e ha ottenuto una provvisionale sul risarcimento dei danni. "Adesso moriamo insieme", aveva urlato il 37enne alla donna prima che le fiamme le bruciassero il petto, l’addome e le braccia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

