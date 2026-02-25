Nel CSV Women’s Volleyball South American Club Championship 2026, disputato a Lima, il Sesi Volei Bauru ha scritto una pagina storica: il club brasiliano conquista il primo titolo continentale femminile della sua storia, chiudendo la rassegna con una serie impeccabile di vittorie e senza perdere nemmeno un set. La competizione ha delineato anche la strada per il Mondiale per club FIVB 2026, qualificando entrambe le squadre brasiliane presenti in finale. Nel confronto decisivo per l’oro, il Sesi Volei Bauru ha superato l’Osasco Sao Cristovao Saude con un trionfo per 3-0 (25-23, 25-20, 25-20). L’esito finale conferma un percorso di quattro vittorie, senza subire sconfitte nel torneo, e sancisce il primo alloro continentale nella storia della formazione di Bauru. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sesi Bauru vince il primo titolo continentale in Sud America

Leggi anche:

Golf, Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational

Ultima giornata Europei nuoto vasca corta 2025: Curtis oro neo 100m dorso con record continentale. Cerasuolo vince l’oro nei 50 rana, Martinenghi il bronzo