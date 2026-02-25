Servizi scolastici a Fiumicino la replica di Onorati all’opposizione | L’esternalizzazione l’avete decisa voi

Da cdn.ilfaroonline.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 25 febbraio 2026 – “Chi accusa la nostra Amministrazione dimostra di avere la memoria corta: la situazione presente è il risultato di oltre dieci anni di scelte politiche compiute proprio da chi oggi siede tra i banchi dell’opposizione. L’esternalizzazione dei servizi di pulizia e assistenza scolastica ( leggi qui ) è stata una loro decisione, ed è singolare che ora chiedano a noi uno studio di fattibilità per l’internalizzazione. Stiamo lavorando a un piano complessivo di riorganizzazione dei servizi comunali, ed è allo studio un progetto strutturato per la gestione in house di alcuni servizi strategici, a partire proprio da quelli che riguardano i bambini e le scuole”, è la replica all’opposizione del vicesindaco di Fiumicino Giovanna Onorati. Bando per pulizie e assistenza scolastica, l’opposizione di Fiumicino: “Calpestata la dignità di 130 lavoratrici” “L’internalizzazione non è un annuncio da conferenza stampa per generare clamore o, peggio ancora, rumore mediatico: è un processo complesso che richiede equilibrio di bilancio e una visione sociale ampia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Corona replica alla denuncia di Mediaset: "È guerra, racconterò la verità anche su di voi che coprite lui per coprire voi, per fermarmi mi dovete sparare"Fabrizio Corona risponde alle accuse di Mediaset, affermando che continuerà a rivelare dettagli su figure come Piersilvio Berlusconi e altri rappresentanti dell’azienda.

Cubo Nero, lo scossone a Palazzo Vecchio. Biti tesa, Funaro decisa. E l’opposizione attaccaQuesta mattina a Firenze, la seduta di giunta comunale si è tenuta con qualche intoppo.

Argomenti discussi: Crisi servizi scolastici a Fiumicino, Pagliuca-Petrillo-Bonanni, Baccini tradisce le promesse sulle internalizzazioni. Pronti a presentare uno studio di fattibilità per una società di servizi comunale; Fiumicino miglior aeroporto d’Europa, Severini: Complimenti ad Adr, aziende e lavoratori; Fiumicino per il nono anno consecutivo migliore hub europeo per la qualità dei servizi; Servizi comunali, Onorati replica alle critiche e rilancia la gestione in house.

’Zona scolastica’ alla primaria RodariA Fiumicino, frazione di Savignano, da oggi scatta la ’zona scolastica’ nell’area circostante la primaria Gianni Rodari. Il provvedimento ... msn.com