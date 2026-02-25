Seria A disastro continuo al Var | come è stata falsata la corsa-Champions

Un grave errore nel sistema del Var ha influenzato le decisioni durante le partite di Serie A, alterando i risultati e creando confusione tra tifosi e squadre. La causa principale risiede nelle difficoltà tecniche e nelle interpretazioni sbagliate degli arbitri, che hanno portato a decisioni discutibili. Questa situazione si ripercuote sulla qualità del calcio italiano e sull’interesse degli appassionati, spingendo molti a chiedere un miglioramento immediato del sistema. La questione resta al centro del dibattito attuale.

Sarà mica colpa della pirateria se l'interesse e gli ascolti dell'orrido calcio sono in caduta libera? Il nostro campionato è "avariato" non solo per lo spettacolo mediocre che offre, ma anche e soprattutto per le continue contaminazioni arbitrali. Ormai fa più notizia quando una partita fila liscia (è il caso di Doveri che per aver svolto bene il suo lavoro in Inter-Napoli è stato incensato per giorni), rispetto a quando viene macchiata da un disastro arbitrale. Il problema è che le polemiche sono diventate fine a se stesse, con gli animi che si incendiano ogni domenica per poi spegnersi nel giro di qualche ora senza che vengano fatti passi concreti verso un miglioramento del sistema.