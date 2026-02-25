sergio bonelli editore presenta cheyenne di michele masiero e fabio valdambrini

Torna in libreria e fumetteria dal 6 marzo in una nuova edizione CHEYENNE, un’avventura tra il western classico e quello più realistico, scritta da Michele Masiero e disegnata da Fabio Valdambrini. Il racconto di un mondo che sta per giungere al tramonto: la civiltà dei bianchi avanza, inesorabile e spietata, schiacciando i nativi, calpestandone terre, identità e libertà. Un’avventura che si muove sul confine tra il western classico e avventuroso e quello più realistico e attento alla realtà storica per narrare questo tragico capitolo della storia americana attraverso gli occhi di due uomini: uno in bilico tra due culture, rapito dai Cheyenne quand’era bambino, riportato tra i bianchi dai soldati dell’esercito, e l’altro che va alla sua ricerca, rinunciando alla propria vita. Il volume è arricchito della prefazione di Michele Masiero e dalla postfazione di Luca Barbieri. La copertina è di Fabio Valdambrini. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. I RIBELLI DI CUBA”Sergio Bonelli Editore ha annunciato l’uscita di “TEX.

Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “SENZANIMA. TRADIMENTO”

Temi più discussi: Dragonero: un nuovo inizio!; Zagor. Il Vampiro – Sergio Bonelli Editore presenta la nuova edizione; Le Strisce di Zagor 52; Sergio Bonelli Editore presenta MR. EVIDENCE 7. TUTTO IL DOLORE DEL MONDO.

Bonelli presenta Rosa del Deserto, spin-off di NeroArriva oggi, in libreria e fumetteria, Rosa del Deserto, volume che racconta le origini della Nizarita, protagonista della serie Nero creata da Emiliano Mammucari e Matteo Mammucari per Sergio Bonelli ... comicus.it

Dragonero - I paladini, la serie animata Sergio Bonelli Editore arriva su Rai Gulp, sempre in streaming su Rai PlayDragonero - I paladini, la serie animata coprodotta da Sergio Bonelli Editore, viene trasmessa dal 18 aprile su Rai Gulp, mentre rimane comunque sempre disponibile su Rai Play. È tratta dal fumetto ... comingsoon.it

Titolo: Orbit Orbit Autore: Caparezza (Michele Salvemini) Editore: Sergio Bonelli Formato: Cartonato Voto: 5su5 .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. In contemporanea con l’uscita del nuovo disco, Caparezza firma anche il suo debutto come autore di fumetti, in collabor - facebook.com facebook