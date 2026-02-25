Serena Brancale emoziona l’Ariston con Qui con me VIDEO

Serena Brancale ha commosso il pubblico dell’Ariston con la sua interpretazione di “Qui con me”. La causa di questa forte emozione risiede nella dedica speciale alla madre, che ha reso il momento ancora più intenso. La cantante, nota per il suo stile sincero e coinvolgente, continua a farsi notare con successi che la portano oltre i confini nazionali. La sua performance ha lasciato il pubblico senza parole, segnando un punto importante nella sua crescita artistica.

Un’interpretazione emozionante dedicata alla madre e un percorso artistico in continua ascesa tra successi, tour internazionali e collaborazioni prestigiose. Dopo aver conquistato il pubblico lo scorso anno con l’energia travolgente di “Anema e Core”, Serena Brancale è tornata sul palco più importante d’Italia mostrando una nuova, intensa sfumatura del suo percorso artistico. Alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, l’artista ha emozionato l’Ariston con “Qui con me” (Isola degli Artisti Atlantic Records Italy Warner Music Italy), in uscita stanotte all’1.30 in radio e in digitale. Un brano che ha già ottenuto un importante riconoscimento: il Premio Lunezia per Sanremo 2026, assegnato per il valore musical-letterario dell’opera. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Serena Brancale - QUI CON ME | SANREMO 2026

