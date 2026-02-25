Serbia in blocco | agricoltori fermano il Paese per salvare

Gli agricoltori serbi hanno bloccato le strade principali del Paese per protestare contro le nuove politiche economiche. La causa principale riguarda il calo dei prezzi dei prodotti agricoli, che mette in crisi le aziende locali. Centinaia di mezzi agricoli sono stati parcheggiati nelle vie più trafficate, creando gravi disagi alla circolazione. La misura mira a far ascoltare le loro richieste e a spingere il governo a intervenire. La protesta prosegue senza sosta, mentre le autorità cercano una soluzione.

In Serbia, gli agricoltori hanno bloccato le principali strade del Paese per protestare contro le politiche economiche del governo. La mobilitazione, iniziata oggi, chiede maggiori sussidi e protezione dalle importazioni a basso costo. Gli agricoltori, riuniti in associazioni locali, denunciano la difficoltà di competere con i prodotti stranieri a prezzi più bassi, che stanno mettendo in crisi il settore agricolo nazionale. Senza interventi concreti, temono che il futuro dell’agricoltura serba sia a rischio. Le autorità monitorano la situazione, ma finora non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

