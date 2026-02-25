Sequestrate tre bancarelle abusive tra via Acquicella e piazza Caduti del Mare multati i venditori

I carabinieri della stazione di Catania piazza Dante, con il supporto della polizia locale, hanno effettuato un servizio coordinato per contrastare l’abusivismo commerciale in città L'attività ispettiva, concentrata nella zona di via Acquicella e piazza Caduti del Mare, ha consentito di accertare diverse violazioni in materia di commercio su area pubblica. Nel dettaglio, i militari hanno sanzionato un 70enne catanese, sorpreso a esercitare l’attività di vendita ambulante di ortofrutta in via Acquicella in assenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore e con occupazione abusiva di suolo pubblico. Nei suoi confronti sono state, pertanto, elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 17.215 euro; contestualmente si è proceduto al sequestro della bancarella e di circa 60 chili di prodotti ortofrutticoli. Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di un 37enne residente nel quartiere Villaggio Sant'Agata, anch'egli sorpreso in via Acquicella mentre esercitava l'attività di vendita senza i prescritti titoli abilitativi, in violazione della normativa sul commercio su area pubblica. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

