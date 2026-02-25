Separazione delle carriere le ragioni del sì e del no | parlano Alberto Gullino e Italo Materia

Alberto Gullino ha affermato che la separazione delle carriere è fondamentale per garantire un processo equo, sottolineando che il mantenimento di ruoli unificati rischia di compromettere l’imparzialità. La sua posizione si scontra con quella di Italo Materia, che invece evidenzia come questa divisione possa creare inefficienze nel sistema giudiziario. Entrambi hanno espresso opinioni forti, portando in evidenza le implicazioni pratiche di questa scelta. La discussione si concentra sulle conseguenze di attuare o meno questa riforma.

"La separazione delle carriere è la pre-condizione necessaria per il funzionamento del giusto processo" sostiene l'avvocato Alberto Gullino. A fargli da contraltare l'ex magistrato Italo Materia: "Il testo approvato trasuda insofferenza e rivalsa verso l'ordine giudiziario e preannuncia l'arrivo di nuovi interventi legislativi". L'avvocato per il "sì" È facile comprendere come la condizione di terzietà del giudice non è certo possibile quando giudice ed una delle parti, il pubblico ministero, appartengono alla stessa carriera. Oggi è proprio questo che avviene. E non ha senso dire che di fatto solo raramente i giudici si lasciano influenzare dallo spirito di colleganza con i pubblici ministeri, perché il rispetto della terzietà ed imparzialità non può esser affidato alla sensibilità ed all'equilibrio del singolo magistrato, cioè alle sue qualità e doti personali, ma deve essere garantito da norme che, in via generale ed astratta, prevedano le condizioni affinché il giudice non venga influenzato nel suo giudizio, da alcun elemento o fattore esterno.

