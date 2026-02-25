Senza Ucraina non c’è Europa dice Kubilius

Andrius Kubilius afferma che l’assenza dell’Ucraina significherebbe la fine dell’Europa, soprattutto dopo quattro anni di guerra. La causa di questa dichiarazione risiede nel ruolo strategico dell’Ucraina nel continente e nell’impatto del conflitto sulla stabilità europea. Durante l’evento, ha sottolineato come il supporto internazionale sia fondamentale per la resistenza ucraina. La discussione si è concentrata anche sulle conseguenze di questa crisi per la sicurezza comune.

Andrius Kubilius, commissario europeo per la difesa e lo spazio, è intervenuto all’ evento organizzato, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, da Linkiesta e dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e con il Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia. Ecco il suo intervento. Oggi ricordiamo quattro anni di invasione, quattro anni di coraggiosa resistenza, di fronte a una brutalità crescente. Non riuscendo a sconfiggere i soldati ucraini, la Russia prende invece di mira le città e i civili dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il commissario Ue Kubilius ha annunciato un piano militare per proteggere l'Europa, facendo riferimento al corridoio di Suwa?ki come esempio di vulnerabilità.

