Senerchia incidente sul lavoro | autopsia sul corpo di George Adrian Lupu

Senerchia – È stata eseguita oggi l’autopsia su George Adrian Lupu, l’operaio di 39 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro mentre era impegnato nel taglio di un albero all’interno dell’azienda in cui prestava servizio. Le cause esatte dell’incidente restano in corso di accertamento, e il medico legale è chiamato a fornire risposte precise attraverso le operazioni peritali. Nel pomeriggio, l’incarico è stato affidato a Elena Piciocchi, che ha avviato le procedure medico-legali. L’inizio dei rilievi è stato comunicato ai due indagati, assistiti dagli avvocati Massaro e Di Popolo. Neanche a dirlo, al termine delle operazioni la salma potrebbe essere restituita ai familiari, rappresentati dagli avvocati Di Trolio e Pecoraro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

