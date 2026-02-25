sen nasce il comitato 50 famiglie nella battaglia

Il comitato ‘Inquilini Sen’ si è formato a causa delle difficoltà di molte famiglie nel pagare gli affitti. Daniele Sanguinetti è stato scelto come presidente, grazie alla sua disponibilità e al suo impegno nel difendere i diritti degli inquilini. Il gruppo ha già avviato le pratiche fiscali per tutelare meglio i propri interessi. Ora punta a rappresentare un punto di riferimento per le famiglie coinvolte.

Il comitato ' Inquilini Sen ' si è ufficialmente costituito anche a livello fiscale. "Come presidente è stato eletto Daniele Sanguinetti, persona stimata e da sempre disponibile all'ascolto". È quanto emerso nel corso dell'ultima assemblea tra le circa cinquanta famiglie che vivono nei palazzi di via Bertoloni e via Villafranca, e che rischiano di essere sfrattate dalla proprietà Sen. Durante l'assemblea Gianmarco Romano, il legale che assiste il comitato, ha riferito agli inquilini quanto detto negli incontri con la vicesindaca Roberta Crudeli e l'assessore Mario Lattanzi. Al centro del confronto, la condizione dei nuclei familiari che da anni vivono in un clima di incertezza legato alla scadenza dei contratti di locazione.

