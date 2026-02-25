Sempre informati con il Carlino
Il Resto del Carlino ha avviato una promozione speciale per la settimana più seguita della musica italiana, motivata dalla crescente richiesta di aggiornamenti tempestivi. La campagna mira a offrire agli appassionati notizie immediate sugli eventi musicali più importanti. Molti lettori cercano di essere sempre aggiornati sulle novità del settore, soprattutto in questo periodo ricco di concerti e appuntamenti. L'iniziativa si rivolge a chi vuole seguire tutto in tempo reale.
In occasione della settimana più seguita dell’anno per la musica italiana, il Resto del Carlino lancia una promozione esclusiva dedicata a chi vuole restare sempre informato, in tempo reale. Leggi tutte le notizie su ilrestodelcarlino.it e rimani aggiornato su cronaca, politica, economia, cultura, sport e molto altro, con contenuti affidabili, approfonditi e senza pubblicità invasiva. Il costo è di solo 12 euro per un anno anziché 99 euro. Un anno intero di accesso illimitato, ovunque, su tutti i dispositivi. L’abbonamento non si rinnova automaticamente: i lettori riceveranno una email prima della scadenza e potranno decidere se rinnovare il servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L’informazione sempre con te. Offerta Carlino: carta+digitaleIl quotidiano Carlino lancia la sua nuova offerta abbonamenti, perché vuole offrire ai lettori la possibilità di avere tutto senza compromessi.
