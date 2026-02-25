Semaforo verde al casello | Ceparana nodo strategico Prossima tappa il ponte

Il casello di Ceparana riapre venerdì 27 febbraio alle 22, dopo settimane di lavori di ristrutturazione. La decisione deriva dalla conclusione degli interventi di miglioramento, che consentono ora il transito su tutte le rampe e l’uso di tutti i sistemi di pagamento, eliminando l’obbligo del telepedaggio. La riapertura rappresenta un passo importante per migliorare il traffico sulla strada, portando il nodo di Ceparana a un ruolo sempre più strategico. La prossima fase prevede l’installazione del ponte.

E’ tutto pronto per la riapertura del casello di Ceparana, venerdì 27 febbraio dalle 22, che diventerà definitivo con la possibilità di transito sulle rampe e tutti i sistemi di pagamento, superando l’obbligo del telepedaggio. I lavori di completamento della pensilina invece andranno avanti nelle settimane successive esclusivamente di notte. Ieri dopo la visita all’ex centrale Enel, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, insieme al presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini, hanno effettuato un sopralluogo al casello di Ceparana insieme ai sindaci del territorio e ai rappresentanti del concessionario autostradale Concessioni del Tirreno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il casello autostradale di Ceparana. Lavori terminati entro fine meseDa Ceparana arriva la notizia che i lavori al casello autostradale stanno per concludersi.

