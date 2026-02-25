Semaforo antismog | a Torino scatta il livello 2 rosso per due giorni

Dopo due giorni di livello 1 – arancione, da giovedì 26 febbraio a venerdì 27 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 2 (rosso). I dati previsionali forniti mercoledì 25 febbraio da Arpa Piemonte evidenziano infatti il superamento per tre giorni consecutivi del valore di 75 mcgmc di concentrazione media giornaliera di PM10 nell’aria. Oltre alle limitazioni strutturali in vigore, continua dunque il blocco dei veicoli diesel adibiti al trasporto persone e al trasporto merci, con omologazione Euro 5, tutti i giorni, festivi compresi, dalle 8 alle 19. Per quanto riguarda Torino, l’elenco completo delle misure antismog a tutela della salute, delle deroghe e dei percorsi stradali esclusi sono disponibili qui. Le limitazioni previste dal livello 1 riguarderanno anche alcuni comuni della cintura torinese (qui per maggiori info). 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Scatta il semaforo antismog arancione: nuove limitazioni a Bra e in Piemonte dal 26 febbraioDa giovedì 26 febbraio 2026 entra in vigore a Bra, come in numerose aree del Piemonte, il semaforo antismog arancione. Si tratta del protocollo studiato dall’Agenzia regionale per la protezione dell’a ... cuneodice.it

A Torino sempre più smog: da domani scatta il semaforo rossoDa domani, giovedì 26 febbraio, e fino a venerdì 27 febbraio compreso (prossimo giorno di controllo), le misure di limitazione del traffico passeranno al livello 2 (rosso). torinoggi.it

#aria #pm10 Semaforo del protocollo antismog: da domani livello arancione su agglomerato torinese, verde sulle altre zone del Piemonte. Prossimo aggiornamento mercoledì 25 febbraio webgis.arpa.piemonte.it/aria_piemonte/… x.com