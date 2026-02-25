’Sei scalini insormontabili’ Proteste al cimitero

Le proteste al cimitero nascono dalla presenza di sei scalini che ostacolano l’ingresso alle persone con difficoltà motorie. La causa principale risiede nella mancanza di rampe o alternative accessibili, rendendo difficile per molti salire o scendere senza aiuto. Un anziano seduto sulla carrozzina si è trovato impossibilitato a entrare, sottolineando il problema. La questione rimane irrisolta e suscita preoccupazione tra i visitatori.

Sei scalini. Ma è come se fossero l'Everest da scalare per chi non cammina bene o, addirittura, è seduto su una carrozzina. Proteste al cimitero di Altopascio per la realizzazione di tombe in un punto dove, per accedere, c'è un notevole dislivello. Per chi deambula normalmente, nessun problema. Ma per chi è costretto su una sedia a rotelle per chi ha difficoltà a muoversi è praticamente impossibile superare quell'altezza. Anzi, è anche pericoloso, sotto certi aspetti. O uno si getta nel vuoto per alcuni metri, oppure viene portato giù a spalla da parte di amici o parenti. Ciò si traduce nella impossibilità di recarsi a visitare le tombe dei propri cari.

