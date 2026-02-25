Sei Nazioni Under 20 Italbaby che succede? Pagati errori gravi ma la squadra c' è

Inizio ben diverso rispetto agli ultimi anni: tre sconfitte in tre partite, anche se con il riscontro di performance sempre in crescita. Il Sei Nazioni Under 20, iniziato per gli azzurri con la cocente delusione della sconfitta in casa con la Scozia, è poi proseguito con la rimonta subita in Irlanda e ha visto chiudere la prima parte con il ko in casa della Francia. “Di partita in partita aumenta la confidenza, cresce l’adattamento al ritmo internazionale e si consolida la consapevolezza di poter stare dentro gare che, fino a poco tempo fa, sembravano proibitive”, spiega il c.t. Andrea Di Giandomenico. I risultati ancora non premiano l’Italia Under 20, ma il contesto, si sa, è difficilissimo e comunque c’è la consapevolezza di lavorare nella direzione giusta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nella sfida tra Francia e Italia, valida per il Sei Nazioni Under 20, i padroni di casa hanno avuto la meglio 32-17. Sotto il diluvio di Lille, gli azzurrini, con una prestazione arrembante, hanno tenuto testa ai Blues.