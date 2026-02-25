sei momenti notevoli del discorso di trump con i video

Tra grandi celebrazioni del suo operato, attacchi e provocazioni ai Democratici e un commento piuttosto sottotono sulla Corte Suprema Il discorso sullo Stato dell’Unione che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tenuto di fronte ai parlamentari martedì è stato il più lungo di sempre. Ha parlato per quasi due ore, mettendo insieme molti slogan ma pochi contenuti. Trump ha soltanto accennato ad alcuni dei temi più discussi del primo anno del suo secondo mandato (le minacce all’Iran e i dazi, tra gli altri) mentre si è dilungato molto ad accusare i Democratici ed elogiare i presunti successi della sua amministrazione nell’economia e nella protezione dei confini, dicendo anche varie cose false. Questi sono alcuni dei momenti notevoli. «Vinciamo così tanto che non sappiamo più che farci» Trump ha iniziato dicendo che «gli Stati Uniti sono tornati: più grandi, più ricchi e più forti di sempre». 🔗 Leggi su Ilpost.it

