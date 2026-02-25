‘Segnali d' Italia’ ecco i premiati della campagna di IgpDecaux

Bologna, 25 febbraio 2026 - Un laboratorio di riciclo creativo, una ciclofficina che rigenera biciclette e le Cucine popolari. Sono i tre vincitori del bando di Segnali d’Italia, la campagna ideata e promossa da IgpDecaux con il supporto di Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, il patrocinio del Comune di Bologna e la media partnership de Il Resto del Carlino. Dopo le tappe di Parma, Napoli, Milano e Torino, il progetto è arrivato anche a Bologna con l’obiettivo di valorizzare le realtà del Terzo settore impegnate su inclusione, sostenibilità, riuso e rigenerazione. Oltre 70 le candidature ricevute, tre quelle selezionate dalla giuria che riceveranno un contributo economico da Cial e una campagna di comunicazione sugli impianti IgpDecaux. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

