Seconda serata di Sanremo | il programma Chi sono i co-conduttori e i 15 cantanti sul palco

Sanremo, 25 febbraio 2026 – L’esordio di Sanremo 2026 ha registrato dati positivi ma in calo rispetto allo scorso anno: 58% di share contro il 65% del 2025 e 3 milioni di spettatori in meno. Il direttore artistico Carlo Conti si era detto pronto a questo tipo di possibilità e, alla luce di questo “calo fisiologico”, l’entusiasmo attorno alla puntata di mercoledì 25 febbraio non è diminuito. Accanto al padrone di casa, come sempre ci sarà Laura Pausini che nella nuova veste di conduttrice sembra aver convinto il pubblico. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla serata numero due del Festival della canzone italiana. Chi sono i co-conduttori. Insieme a Conti e Pausini, per mercoledì 25 febbraio, ci saranno ben tre co-conduttori. Achille Lauro è pronto a portare, ancora una volta, la sua musica e la sua visione dell’arte; l’acclamatissima attrice Pilar Fogliati che lo scorso anno aveva presentato proprio all’Ariston ‘ Follemente ’ quest’anno arriva in una veste tutta nuova e il comico Lillo Petrollo saprà di certo dare brio alla serata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

