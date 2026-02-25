Scuole | Corridoni Perti e Foscolo danno numeri e sono più che buoni

La chiusura delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 20262027 consente qualche valutazione in merito alla Borgovico. Il Consiglio d’Istituto ha infatti esprisso grande soddisfazione per i numeri complessivi, in linea con quelli degli anni passati. 1) Nonostante il clima di incertezza e la conflittualità generata dal confronto con l’amministrazione comunale, le iscrizioni alla scuola Corridoni sono state numerose e consentono di creare ben due nuove classi prime mantenendo inalterato il numero complessivo delle classi (undici). Le famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli hanno riconosciuto che i punti di forza della scuola risiedono nell'offerta formativa, ma soprattutto nella qualità degli spazi disponibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

