La chiusura delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 20262027 consente qualche valutazione in merito alla Borgovico. Il Consiglio d’Istituto ha infatti esprisso grande soddisfazione per i numeri complessivi, in linea con quelli degli anni passati. 1) Nonostante il clima di incertezza e la conflittualità generata dal confronto con l’amministrazione comunale, le iscrizioni alla scuola Corridoni sono state numerose e consentono di creare ben due nuove classi prime mantenendo inalterato il numero complessivo delle classi (undici). Le famiglie che hanno deciso di iscrivere i propri figli hanno riconosciuto che i punti di forza della scuola risiedono nell'offerta formativa, ma soprattutto nella qualità degli spazi disponibili. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Investire 7.000 euro in buoni fruttiferi postali conviene? Quali danno i rendimenti più altiI buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di risparmio e investimento garantiti dallo Stato, emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati...

Temi più discussi: Scuole: Corridoni, Perti e Foscolo danno numeri (e sono più che buoni); Iscrizioni contro le chiusure: due nuove classi prime alla scuola Corridoni e una alla Sauro; Alla Corridoni tanti iscritti nonostante l’incertezza sul futuro della scuola.

Scuole: Corridoni, Perti e Foscolo danno numeri (e sono più che buoni)La chiusura delle iscrizioni alle scuole primarie e secondarie per l’anno scolastico 2026/2027 consente qualche valutazione in merito alla Borgovico. Il Consiglio d’Istituto ha infatti esprisso grande ... quicomo.it

Como, lo stadio cancellerà una scuola: la battaglia dei genitori e la maggioranza che scricchiola sul caso CorridoniComo – Se la priorità di Como è lo stadio e la questione delle scuole diventa marginale, la maggioranza di Rapinese inizia a scricchiolare. La lista civica del sindaco ha mostrato le prime vere crepe ... ilgiorno.it

Tvrs. . Civitanova Marche il cuore oltre la curva all'Istituto Superiore Bonifazi-Corridoni Paolo Simoncelli racconta Marco #CivitanovaMarche #marcosimoncelli #scuola #studenti #istitutosuperiore #papà #tvrs #allnews #canale13 - facebook.com facebook