La decisione di tenere aperte le scuole ha avuto come causa principale il tentativo di aiutare le famiglie impegnate nel lavoro e di ridurre la povertà educativa. Durante le ore pomeridiane, si organizzano attività di musica, sport e supporto scolastico per coinvolgere gli studenti in modo più completo. Questa scelta mira a offrire opportunità a chi rischia di restare indietro. Le scuole continuano a promuovere spazi di crescita e socializzazione per tutti.

Scuole aperte anche di pomeriggio. L’obiettivo sociale è chiaro: dare una mano alle famiglie che lavorano e contrastare la povertà educativa. Tempi e modi del progetto, che partirà in via sperimentale negli Istituti comprensivi Perugia 1, Perugia 2, Perugia 3 e Perugia 5, per coinvolgere sia gli alunni delle elementari che quelli delle medie, sono stati illustrati dalla sindaca Vittoria Ferdinandi, dalle assessore Costanza Spera e Francesca Tizi e dal consigliere Lorenzo Falistocco. Il Comune sosterrà il progetto con un contributo di 7.500 euro per ciascun Istituto da destinare a interventi coerenti con il Piano dell’offerta formativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Crans-Montana, il presidente della Svizzera a"Tgcom24: "Non vogliamo lasciare indietro nessuno"Il presidente della Svizzera si è recato a Crans-Montana per visitare i feriti e le loro famiglie.

Crans-Montana, il presidente della Svizzera visita i feriti al Niguarda | Ai microfoni di Tgcom24: "Non vogliamo lasciare indietro nessuno"Il presidente della Svizzera, Alain Berset, ha fatto visita ai feriti ricoverati al Niguarda di Milano.

Temi più discussi: Scuole aperte Musica, sport e supporti : Non vogliamo lasciare indietro nessuno; Perugia, dallo sport alla musica: 30mila euro per attività gratuite nelle scuole; Il diritto al gioco: sport, libertà e crescita, una UDA pronta. Una giornata di resilienza, poesia e solidarietà concreta all’Istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Partinico; Non lasciamo sola la scuola, contro la crisi educativa serve la comunità.

Perugia, dallo sport alla musica: 30mila euro per attività gratuite nelle scuoleSupporto allo studio, proposte sportive, laboratori musicali, artistici ed espressivi nonché percorsi di inclusione e socializzazione; il tutto con l’obiettivo di ampliare gratuitamente l’offerta educ ... umbria24.it

Scuole aperte Sport, musica, compiti: Una risposta concreta alle famiglieIl Comune di Perugia attiva in via sperimentale, per l’anno scolastico 2025/2026, il progetto Scuole aperte. L’amministrazione mette l’educazione al centro delle politiche pubbliche e rafforza il ... lanazione.it

Scuole aperte anche il pomeriggio: 480 ragazzi lo sperimentano nelle strutture della Bassa Finanziato il progetto dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord: 125 mila euro per laboratori, tutor e oltre 2.200 ore di attività contro dispersione e isolamento... - facebook.com facebook

Con "Scuole aperte", un intero quartiere respira Il Comune di Bergamo a Roma per la presentazione del Vademecum dedicato a rendere condivisa la progettualità rivolta a scuole dell'infanzia, primarie e secondarie della città, con l’apertura degli edifici in orari x.com