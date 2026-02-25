scrittori esordienti ecco il posto che fa per voi

Siete un romanziere esordiente, al vostro primo romanzo pubblicato, e volete provare ad aprirvi un sentiero nella giungla critico-editoriale italiana? Bene. Per trovare il vostro posto sotto i riflettori, provate a inviare il vostro libro al premio al Premio letterario “Giuseppe Berto”, tra i più autorevoli e originali riconoscimenti italiani dedicati alle opere prime di narrativa, che ha appena aperto il bando della 33ª edizione. Il Premio - assegnato ad anni alterni a Mogliano (dove Berto è nato) e a Capo Vaticano, Ricadi, in Calabria (dove Berto ha vissuto e scritto alcuni dei suoi capolavori) – è nato nel 1988 per volontà del grande italianista Cesare De Michelis e continua a rappresentare un punto di riferimento per gli esordi letterari in Italia, valorizzando romanzi e racconti pubblicati per la prima volta in lingua italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

