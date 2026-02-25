Screamer l’alba di un ritorno

Screamer ha fatto parlare di sé dopo aver attirato l’attenzione degli appassionati di corse con il suo ritorno, causato dalla volontà di riscoprire un marchio storico del 1995. Il team di Milestone ha mostrato l’ultima versione del gioco, evidenziando miglioramenti grafici e novità di gameplay. La produzione mira a rinnovare l’immagine del titolo, adattandolo alle esigenze di un pubblico moderno. La prova sul campo ha svelato alcune delle novità più interessanti del progetto.

Qualche giorno fa abbiamo visitato gli studi di Milestone a Milano per provare l’ultima build di Screamer, progetto con cui il team italiano tenta un’operazione ambiziosa: riportare in vita uno storico marchio del 1995 e ridefinirne l’identità in un mercato profondamente diverso rispetto a quello che lo aveva consacrato. Le promesse erano chiare: scoprire nuovi dettagli sul piano narrativo e su quello strettamente ludico, comprendere quali potessero essere i reali punti di forza del progetto e individuare eventuali fragilità. La sensazione emersa dalla prova è positiva, ma ciò che colpisce maggiormente è la volontà di costruire qualcosa che non si limiti alla nostalgia, bensì cerchi un posizionamento preciso nel panorama arcade contemporaneo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

